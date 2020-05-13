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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إسرائيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:11 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قسم الخارجي
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، في زيارة خاطفة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقبل الزيارة أكد الوزير الأمريكي أن قرار الضم وفرض السيادة في الضفة الغربية، مرتبط بإسرائيل.

وتعد الزيارة هي الأولى خارجيا لبومبيو منذ أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19".

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبيني جانتس رئيس حزب ازرق ابيض، لبحث عدد من الملفات.

وأشار إلى أنه سيناقش خلال الزيارة، التهديدات الإيرانية ، والعمل على منع النظام من الحصول على سلاح نووي، إضافة إلى خطة السلام الأمريكية ومنح واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل  لفرض السيادة في الضفة الغربية. 
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