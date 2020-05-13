وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، في زيارة خاطفة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وقبل الزيارة أكد الوزير الأمريكي أن قرار الضم وفرض السيادة في الضفة الغربية، مرتبط بإسرائيل.





وتعد الزيارة هي الأولى خارجيا لبومبيو منذ أزمة جائحة كورونا "كوفيد-19".





ومن المقرر أن يلتقي بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبيني جانتس رئيس حزب ازرق ابيض، لبحث عدد من الملفات.



