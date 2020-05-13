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فن

2 فى الصندوق الحلقة 22 : DNA يكشف حقيقة نسب زيكا وشوقة لزعيم مامادو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 22 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.

شهدت أحداث الحلقة القبض على شوقة وزيكا بينما واجه زعيم مامادو شوقه وزيكا واخبرهما أنهما ابنيه، وقاموا بعمل تحليل DNA والتي كشفت حقيقة نسبهما إليه.


ونشرت الصحافة اخبار عثور زعيم مامادو على ابنائه بينما علم اهالى الحارة ان شوقة وزيكا أبناء زعيم مامادوا وليس ابناء المعلم دوعكي.

وعندما علم البغدادى ان زيكا وشوقة ابناء زعيم مامادو قام بطرد عريس نونا .

"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني ، و"أوس أوس"، وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدينـ ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

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