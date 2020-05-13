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توك شو

سائق يدعى الجنون ويستفز ضيوفه... شاهد رد فعل الركاب

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:10 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
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شيرين عادل

استفز برنامج كريزى تاكسي المذاع عبر فضائية الحياة، أحد ضيوف البرنامج وذلك بعد قيام السائق بإدعاء الجنون ليخرج الراكب عن شعوره  ويقوم بضرب السائق. 

وجاء رد فعل الراكب غاضبا تجاه السائق وطالبو السائق بالتوقف عن القيادة فورأ ونزوله من التاكسى مع توجيه بعض اللكمات القوية له..

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب وهو ما أثار ذهول الركاب معه.
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