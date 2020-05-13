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فن

بعد بكاء الطفلة مريم وعلقة علا.. ماذا قال أحمد زاهر لـ صدى البلد عن فتحي البرنس؟

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:34 ص
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد زاهر في البرنس
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شروق ابراهيم
أصبح الفنان أحمد زاهر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي بسبب أدائه المميز في دور فتحي في مسلسل البرنس، الذي يقدم خلاله دور أخ شرير يدبر لقتل زوجة وابن شقيقه ويلقى بابنة شقيقة " مريم " في الشارع ويقوم بتلفيق قضية لشقيقه رضوان البرنس. 

وعن وصف البعض بأن أحداث المسلسل موجعة، قال أحمد زاهر لـ صدى البلد: "اقول لهؤلاء اقرؤوا صفحة الحوادث في الصحف كل يوم ستجدون اخبار أسوأ وأقسى من أحداث مسلسل البرنس". 

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واضاف: "ما يحدث في المسلسل نابع من الواقع وقد يكون الواقع مؤلما ويوجد أشقاء يفعلون ذلك في بعضهم البعض وهدف المسلسل هو توعية هؤلاء النوعية من البشر بان يحذروا من أن يتغيروا بسبب الأموال.

وتابع أحمد زاهر: "خلال فترة تحضيري لشخصية فتحي، تذكرت واستحضرت بعض المواقف التي صدافتها في حياتي والممثل بطبيعته لديه ذاكرة فوتغرافية يسجل فيه لكل موقف تعرض له في حياته وعندما يقف امام الكاميرا يستحضر تلك التجارب ويترجمها في أداء تمثيلي.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه يتولى مسئولية الجميع.

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