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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 20.. محمد عادل يرفض التخلي عن زينة ومحمد شاهين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:10 ص
زينة من مسلسل جمع
زينة من مسلسل جمع سالم
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل جمع سالم ذهاب كوثر " سلوى خطاب" إلى مريم " زينة" لكي توقع على بعض الأوارق، وتفجر كوثر مفأجاة  لـ يوسف " محمد عادل" بأن عمهم قام ببيع ارض في الجيزة من الباطن بعد سقوط المنزل لأنه ظن ان مريم واشقائها توفوا. 

وتكشف الأحداث أن من اشترى تلك الأرض فوزي حرب " سامح الصريطي" ويخبر يوسف شقيقته مريم انه سيواجه ويحصل على حقه لانه يريد إصلاح ما أفسده في الماضي. 

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يرفض يوسف الابتعاد عن أشقائه مثلما نصحه أحد الضباط، لأن شقيقه يونس " محمد شاهين" لص ومريم متورطة في قضية أدوية ممنوعة. 

ويناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي ، محمد علاء ، محمد عادل ومحمد شاهين.

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