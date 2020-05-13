AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاشق الغناء والنساء.. تعرف على زيجات محرم فؤاد في ذكرى وفاته

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:14 ص
محرم فؤاد
محرم فؤاد
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدر الفنان الراحل محرم فؤاد تريند جوجل، وذلك بعد حديث الفنانة عايدة رياض عنه، حيث تزوجت منه فى مرحلة سابقة. 

كان محرم عاشقا منذ طفولته للغناء، وقرر أن يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية المعهد العالي للموسيقى العربية حاليًا.

اقرأ أيضا

تزوج محرم فؤاد 7 مرات، كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، مما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك.

وكانت الزيجة الرابعة لمحرم فؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا". 

وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في مثل هذا اليوم 27 يونيو عام 2002.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد وليد توفيق.. تزوج ملكة جمال الكون عرفيا

الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

عايدة رياض عن عدم زواجها بعد محرم فؤاد: اتعقدت من الجواز

عايدة رياض لـ شيخ الحارة: اتعقدت من الجواز وكان نفسي أخلف.. شعري وقع من السرطان ومعرفتش حد

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. 3 مشروبات تقضي على حصوات الكلى

ماتخرجوش أو استخدموا شمسية.. هاني الناظر يحذر من التعرض للشمس خلال الأسبوع المقبل

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 - 5 - 2020

احتجاجات فرنسية أمام المستشفيات في أول يوم من تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد

عاشق الغناء والنساء.. تعرف على زيجات محرم فؤاد في ذكرى وفاته

الإفتاء تصحح خطأ في صلاة التهجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكلفة.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة كاجوال بسيطة

يجب اتباعها.. 5 نصائح للحفاظ على صحتك من الحرارة العالية فى فصل الصيف

لأول مرة هونجكى الصينية تكشف عن سيارتها SUV الفاخرة بوضوح.. صور