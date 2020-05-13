عاشق الغناء والنساء.. تعرف على زيجات محرم فؤاد في ذكرى وفاته

كان محرم عاشقا منذ طفولته للغناء، وقرر أن يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية المعهد العالي للموسيقى العربية حاليًا.





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