عايدة رياض تكشف سر طلاقها من محرم فؤاد .. فيديو

كشفت الفنانة عايدة رياض سر طلاقها من الفنان محرم فؤاد وذلك بعد أن استمر زواجهما ما يقرب من عشر سنوات.

وقالت عايدة رياض خلال لقائها فى برنامج تحيا الستات للإعلامية راغدة شلهوب: طلاقى من محرم فؤاد كان بسبب العمل حيث قرّرت فى آخر فترة من الزواج أن أعود مرة أخرى إلى العمل وكان محرم رافضًا تمامًا لهذه الفكرة حتى أصريت على رأيي.





وأضافت عايدة قائلة: فى البداية وافق على العمل ولكن مع كثرة الأعمال التى عرضت على بدأت الخناقات والخلافات بيننا تتزايد حيث وصل إلى حد المشادات الكلامية بيننا ووقتها قررت أن انفصل عن محرم فؤاد من أجل الاستمرار فى عملى لأعوض عشر سنوات هى فترة غيابى عن الساحة بسبب رفضى محرم عملى فى مجل الفن.





يذكر أن عايدة رياض تزوجت من الفنان محرم فؤاد لمدة عشر سنوات وكان فارق العمر بينهما كبير حيث وصل إلى 20 عامًا.