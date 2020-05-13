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فن

بعد عرض الحلقة 19 .. بـ 100 وش الأكثر تداولاً عبر تويتر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدرت الحلقة ال 19 من مسلسل " ب 100 وش " تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، حيث دشن رواده، هاشتاج  #ب100_وش وجاءت ابرز التغريدات 

رمضان 2020 مفهوش غير ب100 وش بس والوحيد اللي يستحق الصدارة

هو حضرتك يا فنان كنت مستني إيه علشان تعمل دور كوميدي بالجمال ده، حقيقي آسر ياسين فرح قلوب كتير رمضان

اجمد مسلسل السنادى خفة دم مش طبيعية 


وعلى صعيد اخر بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باعتراف آسر ياسين بحبه لنيللي كريم، ولكنها لم ترد عليه، وحينما سألها عن ردها قالت إنها لا تحبه.

ورغم رفض نيللي لآسر إلا أنه لم ييأس وظل يحاول معها وطلب منها أن يقابلها.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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