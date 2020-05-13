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أخبار العالم

10028 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:30 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا في روسيا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في روسيا تسجيل 10 آلاف و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

ووذكرت منصة "وورلد ميترز" الدولية، المتخصصة في الإحصائيات، أن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 4 ملايين و300 ألف إصابة. 

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وبلغ عدد الوفيات نحو 293 ألف حالة وفاة، كما وصل عدد حالات التعافي لأكثر من مليون و600 ألف شخص حتى صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4,342,849 حالة حول العالم، كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 292,899 حالة وفاة على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,604,216 شخص.
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