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أخبار العالم

إيران تتهم البحرية الأمريكية بتدمير البارجة كونارك.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:52 ص
لحظة اصابة البارجة
لحظة اصابة البارجة كونارك بصاروخ ايراني
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على صالح
نشر موقع رسمي تابع للجيش الإيراني، مقطع فيديو يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كونارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين


وكشف فيديو الجيش الايراني عن الجهة التي تورطت في اطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية

وأكد الفيديو الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران أن البارجة كونارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف.


وعلل موقع الجيش الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب الكترونية معادية 

وأشار تقرير آخر نشره موقع مقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الزوارق الإيرانية في مياه الخليج اذا ما اقتربت من السفن الامريكية، متهما واشنطن باختراق منظومة الصاروخ الذي استهدف البارجةعن طريق قوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أنه في حال ثبتت صحة فرضية الحرب الإلكترونية، قد لا تعلن طهران عن ذلك، لأنها تريد الحفاظ على الوضع الحالي مع الولايات المتحدة، بحيث يكون تحت السيطرة، إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأنها تأمل بخلق أجواء أفضل في حال خسارة ترامب في الانتخابات، مشيرا إلى أن أي نزاع عسكري بين إيران وأمريكا في الوقت الراهن سيكون لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.
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