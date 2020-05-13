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اقتصاد

وظائف جديدة بالبنك الأهلي لخريجي 2016-2019.. مطلوب 15 تخصصا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:01 ص
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
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قسم الاقتصاد
أعلن البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، عن فرص عمل جديدة بالنك الأهلي من حديثي التخرج وحملة البكالوريوسات من دفعات 2016 حتى 2019 للالتحاق بالبنك خلال الفترة المقبلة

وأكد البنك الأهلي في منشور عبر موقعه الرسمي، أن التوظيف متاح لحملة مؤهلات البكالويريوس من الكليات التالية: 

- التجارة
- الحقوق
- الاقتصاد والعلوم السياسية
- الهندسة

كما أوضح البنك الاهلي المصري التخصصات المطلوبة للتوظيف في الفترة المقبلة، وذلك كالآتي: 

"المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والتجارة الداخلية، وإدارة الأعمال من أقسام البنوك والائتمان والموارد البشرية والمنشآت المالية والأعمال الدولية واللوجيستيات والتسويق،  والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، والاقتصاد والإحصاء".


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واشترط البنك الأهلي مجموعة من الشروط في المتقدم لشغل الوظائف المتاحة بالبنك من بينها حصول المتقدم علي تقدير عام جيد جدًا على الأقل، وألا يكون لديه أقارب معينين بالبنك من الدرجة الثالثة، وألا يتعدى عمره 28 عامًا.

وشدّد البنك الأهلي على ضرورة أن يكون عنوان الرقم القومي للمتقدم مطابق لمحل الإقامة، و حصوله على مؤهل عال مناسب من الكليات المعتمدة أو الأكاديميات المدرجة بالمجلس الأعلي للجامعات.
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