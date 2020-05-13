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اقتصاد

البترول تبدأ خطوات دمج شركتي واحة باريس للمياه الطبيعية والوادى الجديد للعبوات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:23 ص
جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية العمل على تحسين أداء شركتى واحة باريس للمياه الطبيعية والوادى الجديد للعبوات وضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط وعلى زيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما.

وبحث وزير البترول اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيدًا لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل مشيرًا إلى استمرار عمل اللجنة التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين .

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جاء ذلك خلال اعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لـ هيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

ومن جانبه أشار المهندس طارق عبد الصمد رئيس شركة واحة باريس أن الشركة استطاعت خلال عام 2019 إنتاج أكثر من 2 مليون زجاجة مياه وتحقيق إيرادات 74 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه فى العام السابق 

 وأوضح المهندس عبد الرحمن أبو خضرة رئيس شركة الوادى الجديد للعبوات أنه تم توريد العبوات المطلوبة للمياه المعدنية لشركة واحة باريس خلال العام وأن الشركة تشتمل على أحدث أجهزة المعامل لضبط الجودة واختبار المادة الخام والمنتج النهائى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .
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