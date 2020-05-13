البنك المركزي: 85 مليون جنيه رصيد الحوالات المشتراه والشيكات بالبنوك في فبراير الماضي

ارتفع

للبنوك بالعملة الأجنبية بقيمة بلغت 85 مليون جنيه في فبراير السابق مقابل 61 في يناير الماضي بفارق 24 مليون جنيه، ومقارنة بـ116 مليون جنيه في ديسمبر 2019 بتراجع قدره .55 مليون جنيه.