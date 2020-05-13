البنك المركزي: 85 مليون جنيه رصيد الحوالات المشتراه والشيكات بالبنوك في فبراير الماضي

ارتفع حجم الشيكات والحوالات المشتراه للبنوك بالعملة الأجنبية بقيمة بلغت 85 مليون جنيه في فبراير السابق مقابل 61 في يناير الماضي بفارق 24 مليون جنيه، ومقارنة بـ116 مليون جنيه في ديسمبر 2019 بتراجع قدره .55 مليون جنيه.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع القطاع الخارجي بالعملة الأجنبية من غير الحكومة بلغ 7.11 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 7.514 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ7.5 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
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وذكر التقرير أن ودائع القطاع العائلي بلغت 433.13 مليار جنيه في فبراير السابق مقابل 442.1 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ457.11 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
أوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص سجلت 150.831 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 162.5 مليار جنيه في يناير 2020 ومقارنة بـ162.1 مليار جنيه في ديسمبر 2019.
وسجلت ودائع القطاع العام لـ33.8 مليار جنيه في فبراير الماضي مقابل 35.44 مليار جنيه في يناير السابق ومقارنة 36.11 مليار جنيه.