الخميس المقبل .. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة بالبنوك علي كل الإيداعات والقروض.





ويري محللون ماليون أن البنك المركزي سيلجا لتثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بغرض تشجيع المدخرين عل ايداع مدخراتهم بالبنوك و توفير سيولة مالية لدي الجهاز المصرفي بدون مزاحمة لمشروعات الفطاع الخاص.





ويسعى البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري لعقد 9 اجتماعات لحسم اسعار الفائدة، نجح خلالها في عقد 4 اجتماعات منها 3 رسمية وآخر استثنائي، ليتبقي لها 5 اجتماعات هذا العام من بينها اجتماعا في مايو الجاري و الآخر في يونيو و أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.





وفي مارس الماضي عقد البنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا في ظل احتدام أزمة فيروس كورونا، ليخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 3% دفعة واحدة، ليصبح سعر العائد علي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة بنسبة 9.25% و 10.25%، أنا سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بنسبة 9.75%.

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وثبت البنك المركزي خلال اجتماعه الرابع من أسعار الفائدة خلال ذلك الاجتماع المنعقد في 2 إبريل الماضي.