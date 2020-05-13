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رياضة

شطبه من السجلات.. شكوى رسمية من غزل المحلة لـ الاتحاد بعد واقعة تفويت أسامة نبيه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:16 م
اسامه نبيه
اسامه نبيه
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عبدالله هشام
تقدم نادي غزل المحلة بشكوي رسمية لاتحاد كرة القدم على خلفية تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر بشأن تفويت مباراة للأبيض عندما كان لاعبا ضمن صفوف الفريق الأول للفلاحين . 

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية أنه لم يستطع التسجيل في مرمى الزمالك رغم أن الفرصة كانت أمامه اكثر من مرة مضيفا انه قال  لـ إبراهيم حسن مداف الابيض "شيل الكرة " وكانت مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002 .  


وطالب نادي غزل المحلة في شكواه المقدمة لإتحاد الكرة استرداد جميع المبالغ المالية التي قضاها أسامة نبيه خلال فترة تواجده بالنادي والحصول علي تعويض مادي وأدبي مناسب جراء منع وصول النادي للمباراة النهائية والفوز والتتويج باللفب وما يترتب عليه من خسائر مالية ومعنوية للنادي . 

كما طالب نادي غزل المحلة بشطب أسامة نبيه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم وإنهاء عمله بالمجال الرياضي ليكون عبرة لأى شخص تسول له نفسه التلاعب في نتائج المباريات .

جدير بالذكر أن أسامة نبيه في وقت سابق قدم اعتذارا لنادي غزل المحلة وأوضح انه لم يكن يقصد ما أثير حوله من الأزمات .
شطبه من السجلات.. شكوى رسمية من غزل المحلة لـ الاتحاد بعد واقعة تفويت أسامة نبيه
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