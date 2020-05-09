أزمة أسامة نبيه مع غزل المحلة تشتعل.. عيد عبدالملك ينشر فيديو للفرص الضائعة..نجم الزمالك السابق يرد: "كل ما قيل على سبيل الدعابة"

اسامة نبيه تعمد إهدار الفرص مع غزل المحلة امام الزمالك
اسامة نبيه يكشف حقيقة تعمد التفويت
غزل المحلة يدرس الرد علي تصريحات التفويت
أحمد عيد عبدالملك ينشر فيديو الفرص الضائعة
تذكر أسامة نبية نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر ذكرياته مع فريق غزل المحلة عندما واجه الفارس الابيض في نصف نهائي بطولة كأس مصر عام 2002.
وقال نبيه في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت: عدت الي مصر بعد فترة إعارة لنادي الكويت الكويتي وانتهى الموسم مبكرا وعدت في شهر ديسمبر ثم انضممت إلى غزل المحلة حتى نهاية الموسم.
وأكمل خلال المباراة سنحت لي العديد من الفرص أمام المرمى إلا أن " قلبي لم يطاوعني " لتسجيل هدف وفي احدي المرات قلت في كرة مشتركة مع ابراهيم حسن "شيل".
وأختتم نبيه تصريحاته التلفيزيونية قائلا: الزمالك حقق الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز علي بلدية المحلة في مباراة النائي وتوج باللقب .
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات اسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر وتواصل صدي البلد مع نبيه
أكد اسامه نبيه لاعب الزمالك والمدرب العام لمنتخب مصر سابقا، احترامه لنادي غزل المحلة وجماهيره، مشيرا أن تصريحاته تم فهمها بطريقة غير لائقة وانها كانت علي سبيل الدعابة.
وأضاف أسامة نبيه لـ صدي البلد: الناس تحب تفسير التصريحات علي حسب مزاجها وطبقا لإنتمائتها ولكني أؤكد ان كل ما قيل كان على سبيل الدعابة.
وأوضح لاعب الزمالك السابق: "أنا قلت إحدى الفرص التي أتيحت لي كانت صعبة، وكل ما قيل في الحلقة على سبيل الدعابة لقد لعبت بكل شرف واحترافية ضمن صفوف غزل المحلة ولم ابخل بذرة مجهود وعرق في مباراة حتي وإن كانت امام الزمالك .
يدرس مجلس إدارة نادي غزل المحلة الرد على تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب العام لمنتخب مصر السابق بشأن واقعة التفويت في مباراة غزل المحلة والزمالك في نصف نهائي كأس مصر عام 2002 .
كما سيطالب النادي بتعويض مالي ورد كل الراتب الذي تقضاه أسامة نبيه خلال فترة تواجده في نادي غزل المحلة كما سيتم تصعيد الأمر إلى كل الجهات المختصة للتحقيق فيه.
قام أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق بالرد علي تصريحات أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر.
ونشر أحمد عيد عبدالملك فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عندما كان في فريق حرس الحدود ويلعب أمام الزمالك وظهر هو يضيع العديد من الفرص أمام مرمى الأبيض وكتب عليها : واحنا بنلعب براحة قدام الزمالك.