أزمة أسامة نبيه مع غزل المحلة تشتعل.. عيد عبدالملك ينشر فيديو للفرص الضائعة..نجم الزمالك السابق يرد: "كل ما قيل على سبيل الدعابة"

وأختتم نبيه تصريحاته التلفيزيونية قائلا: الزمالك حقق الفوز علي غزل المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز علي بلدية المحلة في مباراة النائي وتوج باللقب .

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات اسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر وتواصل صدي البلد مع نبيه

أكد اسامه نبيه لاعب الزمالك والمدرب العام لمنتخب مصر سابقا، احترامه لنادي غزل المحلة وجماهيره، مشيرا أن تصريحاته تم فهمها بطريقة غير لائقة وانها كانت علي سبيل الدعابة.









وأضاف أسامة نبيه لـ صدي البلد: الناس تحب تفسير التصريحات علي حسب مزاجها وطبقا لإنتمائتها ولكني أؤكد ان كل ما قيل كان على سبيل الدعابة.









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وأوضح لاعب الزمالك السابق: "أنا قلت إحدى الفرص التي أتيحت لي كانت صعبة، وكل ما قيل في الحلقة على سبيل الدعابة لقد لعبت بكل شرف واحترافية ضمن صفوف غزل المحلة ولم ابخل بذرة مجهود وعرق في مباراة حتي وإن كانت امام الزمالك .









يدرس مجلس إدارة نادي غزل المحلة الرد على تصريحات أسامة نبيه نجم الزمالك السابق والمدرب العام لمنتخب مصر السابق بشأن واقعة التفويت في مباراة غزل المحلة والزمالك في نصف نهائي كأس مصر عام 2002 .