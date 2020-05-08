أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

أكدت إدارة الأهلي أن هناك فارقا كبيرا بين التفاوض لضم لاعب والإستفسار عن موقفه مع ناديه وبعض الأمور التي تخصه.





وقالت إنه حتي الآن لم التفاوض مع أي لاعب أجنبي لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبل.





وأضافت أنه من الطبيعي الاستفسار عن موليكا لاعب مازيمبي وسيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز من حيث مدد عقودهم والمبالغ المالية التي يتقاضوها وسلوكياتهم خاصة أنهم لاعبين مميزين.





وأوضحت أنهم يسفسرون على مواقف عشرات من اللاعبين حتي يتم إعداد تقرير متكامل للجهاز الفني ولجنة التخطيط لكن هل الإستسفار عن لاعب معناه التفاوض؟.





وتابع مسئولو الأهلي أنه لم يرسلوا أي عرض رسمي لضم موليكا أو سيرينو والأمور متوقفه حاليًا بسبب ما يمر بها العالم من توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.



