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رياضة

اليو ديانج: مستعدون لاستئناف الدوري الممتاز .. أتمنى التوفيق لثلاثي الأهلي .. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:32 ص
المالي أليو ديانج
المالي أليو ديانج
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محمد رشاد
قال المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كل المباريات الإفريقية ستكون صعبة، مشددًا على أن الأحمر قدم مسيرة جيدة في دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الوداد المغربي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أجل منافسات البطولة الإفريقية لأجل غير مسمى، بسب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.


وأضاف ديانج، خلال لقاءه عبر قناة "أون تايم سبورت"، اليوم: "كل المباريات في إفريقيا صعبة، لكن قدمنا مسيرة جيدة في البطولة، وصولنا قبل النهائي في البطولة معناه أن الكل الذي وصل يستحق، وكل الفرق قوية ونحترم منافسينا، لأننا نريد الفوز باللقب غائب منذ عدة سنوات".

وعن أصعب لحظاته مع الأهلي، قال ديانج : "مواقف كثيرة، ولكن كنت أتعامل مع هذه المواقف الصعبة بالصبر، أول ما أتيت كانت مشكلتي التكيف مع بيئة جديدة والوضع الجديد، الذي سهل لي الأمور كان حولي ناس كثيرة، وكانت تتواصل معي نسيت أنني في بلد غير بلدي وتأقلمت".

وعن رحيل الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور عن الأهلي بسبب عدم تجديد تعاقدهم، قال: "الفريق يمر عليه أكثر من لاعب، عاشور خبرة وهو صاحب قراره، كلنا نبذل كل الجهد لأن الفريق لا يتأثر بأي رحيل وغياب، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وأي قرار سيأخذه وستتضافر الأمور لكي لا يكون هناك تأثير بعد رحيله".

وعن العروض الأوروبية، رد ديانج  قائلًا: "تركيزي حاليا مع الأهلي، والإدارة صاحبة أي قرار، وشخصيًا لم أسمع شىء عن هذه العروض، وأنتظر اللحظة التي أعود فيها للملعب، وإن شاء الله نحقق ما يتمناه جمهور المارد الأحمر ، الأهلي في إفريقيا هو (التوب)، لا يوجد نادٍ أكبر منه في إفريقيا، وبنيته مثل أندية أوروبا".

وعن فرص الأهلي بالفوز بالدوري حال عودة النشاط، قال: "لدينا فرصة كبيرة للفوز باللقب، مركزين ومستعدين للعودة في أي لحظة ، أتمنى مع عودة النشاط أن نبقى في نفس المستوى قبل التوقف، وخصوصًا أننا متصدرين البطولة، وسنحقق اللقب لأننا الأفضل في الدوري".
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