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حوادث

الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال تجار مخدرات بقيمة ١٥ مليون جنيه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:20 م
ضبط قضية غسيل اموال
ضبط قضية غسيل اموال
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى فى مجالات "المواد الغذائية – سيارات النقل والأجرة – الفاكهة والخضروات - السيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

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وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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