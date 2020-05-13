السفير ماجد عبدالفتاح: المشهد العالمي يحمل تغييرات جديدة اقتصادية واجتماعية

الولايات المتحدة الأمريكية من عدة محاور رئيسية للعمل الدولي مثل اليونسكو ، مجلس حقوق الانسان ، مفاوضات تغير المناخ ، الاتفاق النووي مع إيران ، وقف تمويل الاونروا ، وأيضا وقف تمويل منظمة الصحة العالمية ، والدعم الأمريكي لحلف الناتو مما أدي إلي حالة من الفراغ الدولي. تحدث سعادة السفير « ماجد عبدالفتاح » في كلمته عن المشهد الدولي بعد كورونا الذي بات متوتر بانسحابمن عدة محاور رئيسية للعمل الدولي مثل اليونسكو ، مجلس حقوق الانسان ، مفاوضات تغير المناخ ، الاتفاق النووي مع إيران ، وقف تمويل الاونروا ، وأيضا وقف تمويل، والدعم الأمريكي لحلف الناتو مما أدي إلي حالة من الفراغ الدولي.





بالاتحاد الأوروبي من انسحاب بريطانيا وحالة عدم الرضا لدي فرنسا وايطاليا وإسبانيا من رد فعل الاتحاد إزاء التعامل مع جائحة كورونا خاصة الدول التي فقدت عددًا كبيرًا من الضحايا نتيجة لذلك وهناك تغيرات متلاحقة فيما يتعلقمن انسحاب بريطانيا وحالة عدم الرضا لدي فرنسا وايطاليا وإسبانيا من رد فعل الاتحاد إزاء التعامل مع جائحة كورونا خاصة الدول التي فقدت عددًا كبيرًا من الضحايا نتيجة لذلك





الاتحاد الأوروبي بدأ يكتسب مواقف متقدمة عن مواقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط مثل قضية فلسطين والأونروا وصفقة القرن وضم الأراضي الفلسطينية وأيضا ضم الجولان.





أسعار النفط عالميًا نتيجة زيادة الإنتاج والصراع بين السعودية وروسيا وإنخفاض الطلب الدولي علي النفط نتيجة الجائحة ترتب علي ذلك إنهيار أسعار البترول في الولايات المتحدة حيث هبطت إلى سالب 37 دولار لأول مرة في التاريخ. واستعرض السفير ماجد عبدالفتاح جوانب اخري من المشهد متمثلا في انخفاضعالميًا نتيجة زيادة الإنتاج والصراع بين السعودية وروسيا وإنخفاض الطلب الدولي علي النفط نتيجة الجائحة ترتب علي ذلك إنهيار أسعار البترول في الولايات المتحدة حيث هبطت إلى سالب 37 دولار لأول مرة في التاريخ.





فيروس كورونا وإنخفاض أسعار النفط . وان السعودية مؤخرا اتخذت عددا من الإجراءات التقشفية لأول مرة ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف الحالية، من 5% إلى 15% من يوليو المقبل وقطع المخصصات للموظفين وغير الموظفين نتيجة عدم وجود سيولة نقدية وهذه الإجراءات لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار





وأوضح أن فيروس كورونا سيحدث تغيرات إقتصادية تساهم في إعادة تشكيل خريطة توزيع القوى الإقتصادية، ولكن على المستوى السياسي والسلم والامن الدوليين مازالت الدول الخمسة دائمة العضوية متمسكة بدورها على المستوى السياسي والأمني ولن تتنازل عنه.

واكد عبدالفتاح ان الامر محتدما بين القوي العظمي فقد حاولت الولايات المتحدة إلقاء مسئولية كوفيد - 19 علي الصين ولكن الصين تخلصت منها بذكاء.





وان الصين تعمل علي التقارب الدولي منذ زمن قريب وتقدم مثلا تمويلا بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار لدول قارة أفريقيا سنويا.





بنك التنمية الافريقي تساهم في تمويل المشروعات والشركات في أوقات الازمات، ولابد من التركيز على عدد من الملفات الفترة المقبلة ومنها مواكبة الثروة الصناعية الرابعة وكذلك ملف الأمن المائي خاصة وأن الوطن العربي وفقًا لأحدث التقديرات يحتاج لنحو 70 مليار متر مكعب اضافي من المياه لمواجهة التداعيات الحالية. وبخصوص الخطط المرحلية للتنمية بالقارة الافريقية من الجانب العربي أشار إلي عدم وجود خطط وكذلك عدم وجود بنوك عربية للتنمية علي غرارتساهم في تمويل المشروعات والشركات في أوقات الازمات، ولابد من التركيز على عدد من الملفات الفترة المقبلة ومنها مواكبة الثروة الصناعية الرابعة وكذلك ملف الأمن المائي خاصة وأن الوطن العربي وفقًا لأحدث التقديرات يحتاج لنحو 70 مليار متر مكعب اضافي من المياه لمواجهة التداعيات الحالية.





ولابد من تفعيل قرارات وتوصيات القمم الإقتصادية التي تعقدها جامعة الدول العربية والتي تتمثل بضرورة إقامة منطقة تجارة حرة عربية وكذلك السوق العربية المشتركة من أجل تعزيز التجارة البينية، وسهولة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.





وكذلك ضرورة العمل على إقامة سوق عربية إفريقية مشتركة لإستغلال تواجد كثير من الدول العربية داخل القارة الإفريقية، وأهمية مناقشة ذلك في القمة العربية الإفريقية التي تستضيفها السعودية والتي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر 2020، ولكن في ظل الأوضاع الحالية لم يتم تأكيد موعده بعد.





واكد عبدالفتاح انه للاسف حجم التجارة البينية العربية لا يتعدي للان 6 - 8 % هذا حجم التجارة البينية بين الدول العربية من حجم تجارتها مع العالم وهي نسبة ضعيفة جدا وان الاتحاد الافريقي لديه خطة تنموية ٢٠٦٣ ،، لاترتبط بخطة ٢٠٣٠ للامم المتحدة ولكن تتماشي مع نفس الاهداف ، وان الاتحاد الافريقي ميزانيته تصل الي ٧٠٠ مليون دولار سنويًا بينما جامعة الدول العربية لا تتخطي ٦٠ مليون دولار ،، وعلينا ان ندعم التعامل الافريقي والاستثمار في افريقيا بلاخوف فالامور داخل القارة مستقرة الان سياسيا وتنمويا الي حد كبير .



