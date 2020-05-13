لليوم الـ5 على التوالى.. حملة النائب «أبو العينين» تعقم 4 مدارس فى الجيزة





وقامت حملة النائب محمد أبو العينين بتعقيم مدرسة الأندلس الإعدادية بنات، ومدرسة التحرير الابتدائية، ومدرسة أبو بكر الصديق، ومدرسة الزهراء الابتدائية.





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يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى أكثر من شهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات.





ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.









كما نظمت مؤسسة أبو العينين الاجتماعية على مدى الأشهر الماضية العديد من قوافل الخير التي جابت المحافظات والقرى؛ من أجل توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمطهرات والكمامات على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالعديد من المحافظات مثل الجيزة والمنوفية وبنى سويف وسيناء وغيرها.







