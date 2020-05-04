حجم الاستثمارات تضاعف إلى 143 مليار جنيه.. النائب محمد أبو العينين يشيد بنجاح إدارة الدولة في الملف الاقتصادي

عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، فيديو يرصد إشادة البرلماني محمد أبو العينين بـ الإنجازات الاقتصادية للدولة المصرية.





وأشاد النائب محمد أبو العينين خلال مناقشة مجلس النواب اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018/2019 بإنجازات الحكومة الاقتصادية خلال الفترة الماضية.





وقال أبو العينين «أوجه تحية خاصة للحكومة على الإنجاز الضخم الذي أصبح محل تقدير كافة المؤسسات المالية على مستوى العالم».





وتابع «إيرادات الدولة من الضرائب تضاعفت إلى 736 مليار جنيه، والدعم أصبح 287 مليار وحجم الاستثمارات العامة تضاعف إلى 143 مليار جنيه، كما ارتفع حجم الدعم إلى 287 مليار جنيه مردفا «هذه هي الرؤى المستقبلية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، واللي بيحصل النهاردة في مصر مثل يحتذى به».





وتابع «الحكومة في بعض الحالات مش بتسوق نفسها كويس، وعاوزين نشوف مصر الصناعية الجديدة».





وأضاف «الأداء متميز والطموحات كبيرة والأرقام بتتكلم»، مشددا على أهمية دعم الدولة للقطاع الزراعي لتأمين الغذاء وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.