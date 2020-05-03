النائب أبو العينين يشيد بنجاح الدولة في إدارة الملف الاقتصادي.. يؤكد: آن الأوان لبناء مصر الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. والرئيس السيسي أول من وضع لمصر رؤية مستقبلية

أشاد النائب محمد أبو العينين نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة من إنجازات هامة على الصعيد الاقتصادي في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الإنجازات الضخمة التى حققتها مصر أشادت بها المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية، والأرقام لا تجامل أحدًا، وتظهر حجم الجهد والطفرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.









وكان ذلك في كلمة ألقاها النائب محمد أبو العينين أثناء مناقشة مجلس النواب اليوم، الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2018 /2019.









أبو العينين أن إجمالي مصروفات الحساب الختامي للموازنة العامة فى عام 2018 /2019 بلغت 1,4 تريليون جنيه، في حين كانت في عام 2010 /2011 (401 مليار جنيه)، أي تضاعفت 3,5 مرة، وحجم الاستثمارات العامة وصل إلى 143 مليار جنيه في حين كانت (39 مليار جنيه) أي تضاعفت 3,6 مرة، وارتفع حجم الدعم الى 287 مليار جنيه في حين كان (123 مليار فقط)، ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب الى 736 مليار جنيه في حين كان 192 مليار عام 2010 /2011.

وأوضحأن إجمالي مصروفات الحساب الختامي للموازنة العامة فى عام 2018 /2019 بلغت 1,4 تريليون جنيه، في حين كانت في عام 2010 /2011 (401 مليار جنيه)، أي تضاعفت 3,5 مرة، وحجم الاستثمارات العامة وصل إلى 143 مليار جنيه في حين كانت (39 مليار جنيه) أي تضاعفت 3,6 مرة، وارتفع حجم الدعم الى 287 مليار جنيه في حين كان (123 مليار فقط)، ووصلت إيرادات الدولة من الضرائب الى 736 مليار جنيه في حين كان 192 مليار عام 2010 /2011.









وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد والإنجاز الذي تحقق، فمصر تخطو بخطوات واسعة، على التنمية ووصلنا قبل أزمة كورونا إلى معدل نمو 5,6% هو الأعلى خلال 11 عامًا وثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم، ومصر هي أكثر دولة جذبًا على الاستثمار على مستوى أفريقيا والثانية عربيًا والدولة نفذت مشروعات في السنوات الأخيرة بأكثر من 2,1 تريليون جنيه.









نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية إلى أن هذه النتائج جاءت لأن الدولة لأول مرة أصبحت تسير وفق رؤية مستقبلية وطموحة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، مُستشهدا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عند ترشحه لرئاسة الجمهورية للفترة الأولى عندما أعلن أنه لا يوجد له برنامج انتخابي، بل لديه رؤى مستقبلية وطموحات كبرى لمصر سقفها عنان السماء. وأشارإلى أن هذه النتائج جاءت لأن الدولة لأول مرة أصبحت تسير وفق رؤية مستقبلية وطموحة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، مُستشهدا بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عند ترشحه لرئاسة الجمهورية للفترة الأولى عندما أعلن أنه لا يوجد له برنامج انتخابي، بل لديه رؤى مستقبلية وطموحات كبرى لمصر سقفها عنان السماء.









واستطرد "أبو العينين"، "لكن الحكومة لا تُسوق لنفسها جيدا، وعاوزين نشوف مصر الصناعية الجديدة، ويجب أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيًا".









أبو العينين أنه لأول مرة الدولة بالتخطيط العمرانى المسبق تخلق القيمة المضافة من مواردنا الكامنة، لافتا إلى أن الأراضي الصحراوية التى خططت في صورة مدن الجيل الرابع خلقت قيمة مضافة لمتر الأرض في هذه الصحاري من 50 جنيهًا إلى 3000 جنيه أي أضافت مصادر هائلة للثروة القومية، كما فتحت شبكة الطرق الجديدة شرايين جديدة للتنمية. وأضافأنه لأول مرة الدولة بالتخطيط العمرانى المسبق تخلق القيمة المضافة من مواردنا الكامنة، لافتا إلى أن الأراضي الصحراوية التى خططت في صورة مدن الجيل الرابع خلقت قيمة مضافة لمتر الأرض في هذه الصحاري من 50 جنيهًا إلى 3000 جنيه أي أضافت مصادر هائلة للثروة القومية، كما فتحت شبكة الطرق الجديدة شرايين جديدة للتنمية.









محمد أبو العينين أن هذه الإنجازات هي التي جعلت الاقتصاد أقوى صلابة في مواجهة الأزمات وجعلت المؤسسات الدولية تقول إن مصر رغم الأزمة ستحقق أعلى نمو في المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في حين سوف تنكمش اقتصادات الدول الأخرى. وأكدأن هذه الإنجازات هي التي جعلت الاقتصاد أقوى صلابة في مواجهة الأزمات وجعلت المؤسسات الدولية تقول إن مصر رغم الأزمة ستحقق أعلى نمو في المنطقة وستكون الدولة الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي في حين سوف تنكمش اقتصادات الدول الأخرى.









نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن التحدي هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة من أزمة كورونا للعودة إلى معدلات النمو المرتفعة. مؤكدا أن السياسة المالية التى تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير فى التعافى ومعاودة النمو المرتفع مطالبا بتبنى سياسة مالية توسعية لتعويض النقص في الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص في الاستثمارات الخاصة وأن تكون سياسة الدولة المالية فى الضرائب وتسعير الخدمات وتحديد تكاليف الإنتاج أداة لتحفيز الاستثمار الخاص. وأشارإلى أن التحدي هو كيفية المحافظة على هذه الإنجازات وتقليل الأضرار والتعافي بسرعة من أزمة كورونا للعودة إلى معدلات النمو المرتفعة. مؤكدا أن السياسة المالية التى تعبر عنها الموازنة العامة لها دور كبير فى التعافى ومعاودة النمو المرتفع مطالبا بتبنى سياسة مالية توسعية لتعويض النقص في الطلب وزيادة الاستثمارات الحكومية لتعويض النقص في الاستثمارات الخاصة وأن تكون سياسة الدولة المالية فى الضرائب وتسعير الخدمات وتحديد تكاليف الإنتاج أداة لتحفيز الاستثمار الخاص.









أبو العينين "كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج؟"، متابعًا "لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعي العالمي؟ وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا؟". وتساءل"كيف تشجع السياسة المالية على توطين الصناعة وتعميق الإنتاج الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج؟"، متابعًا "لماذا أصبحت الصين مصنع العالم والمسئولة عن 25% من الإنتاج الصناعي العالمي؟ وكيف نجعل من مصر الصين الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا؟".









وطالب النائب "نريد أن تحفز السياسة المالية المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها الأكثر قدرة على تجاوز الأزمات والاكثر توفيرا لفرص العمل وكيف نربطها بالصناعات الكبيرة".









محمد أبو العينين إلى إطلاق طاقات التنمية في المحافظات وخلق تنافس بين المحافظين، والتحول إلى اللامركزية المالية والإدارية وأن يكون لكل محافظة خطة ورؤية اقتصادية بأهداف محددة. ودعاإلى إطلاق طاقات التنمية في المحافظات وخلق تنافس بين المحافظين، والتحول إلى اللامركزية المالية والإدارية وأن يكون لكل محافظة خطة ورؤية اقتصادية بأهداف محددة.







