٤٧ ألف طالب بالصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق بالدقهلية

تابع على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأربعاء، دخول طلاب الصف الأول الثانوى على منصة الاختبار لمادة الفلسفة والمنطق بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وأكد عبد الرؤوف من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمتابعة سير أعمال الامتحانات الإلكترونية للطلاب لحظة بلحظة، موضحا أن ٤٧ ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا اليوم امتحان مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف الساعة.
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وأشاد بالدور المتميز والتعاون الجاد من الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب وتذليل أى عقبات أمامهم قد تثير لديهم القلق والتوتر والرد الفورى على جميع استفساراتهم.