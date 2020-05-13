أوروبا تسجل أكثر من 160 ألف وفاة بـ فيروس كورونا

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكثر من 160 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في أوروبا حتى الآن.





ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تحذيرها من أن مكافحة فيروس كورونا قد تنتج آثارًا مدمرة بشكل غير مباشر في الدول الفقيرة، بينها احتمال وفاة 6000 طفل يوميًا خلال الأشهر الستة المقبلة.





واستعرضت دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أسوأ 3 سيناريوهات محتملة في هذا الصدد، ووفقًا لها فمن المحتمل أن يموت 1.2 مليون طفل دون سن 5 سنوات في 118 دولة خلال 6 أشهر بسبب إعاقة التغطية الصحية بالجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا ، وستضاف هذه الوفيات إلى 2.5 مليون طفل في هذه الفئة العمرية يموتون أساسا كل ستة أشهر في هذه البلدان.









وقد يصل عدد وفيات الحوامل خلال الفترة نفسها إلى 56 ألفًا و700 امرأة بسبب انخفاض مستوى الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة، بالإضافة إلى 144 ألف امرأة حامل يتوفين حاليًا.





ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تحذيرها من أن مكافحة فيروس كورونا قد تنتج آثارًا مدمرة بشكل غير مباشر في الدول الفقيرة، بينها احتمال وفاة 6000 طفل يوميًا خلال الأشهر الستة المقبلة.



