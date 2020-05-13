تعرف على ضيف برنامج رامز مجنون رسمي اليوم الأربعاء

أعلنت إدارة قناة "MBC مصر" عن اسم ضيف حلقة اليوم الأربعاء ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها.





ومن المقرر أن يكون ضيف الحلقة الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته.





اقرأ أيضا..(رامز جلال يواصل السخرية من حمو بيكا بفيديو.. شاهد)





ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.





يعرض برنامج

"رامز مجنون رسمي"

على MBC مصر يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.