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فن

تعرف على ضيف برنامج رامز مجنون رسمي اليوم الأربعاء

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:20 م
رامزمجنون رسمي
رامزمجنون رسمي
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محمد نحلة

أعلنت إدارة قناة "MBC مصر" عن اسم ضيف حلقة اليوم الأربعاء ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها.



ومن المقرر أن يكون ضيف الحلقة الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، حيث يواصل رامز جلال مقالبه ومغامراته.



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ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.



يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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