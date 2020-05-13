AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد مجلس كلية الهندسة ويفتتح قاعات الرسم بقسم الهندسة المعمارية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:00 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم يشهد مجلس كلية الهندسة ويفتتح قاعات الرسم
Advertisements
قسم المحافظات
شهد، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مجلس كلية الهندسة بجلسته رقم 282 برئاسة الدكتور شريف العطار القائم بأعمال عميد كلية الهندسة وعضوية أعضاء المجلس. 

في بداية كلمته رحب الدكتور أحمد جابر شديد بأعضاء المجلس وأكد أن كلية الهندسة تعتبر العمود الفقري لجامعة الفيوم، وأشار إلى أن إدارة الجامعة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالعملية التعليمية بكافة كليات الجامعة وأنها على أتم الاستعداد لتلبية كافة احتياجات ورغبات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة خلال الفترة الراهنة.
إقرا أيضا : 
وناقش المجلس عدد من المحاور الهامة تضمنت تحديد أساليب تقييم الأبحاث لطلاب فرق النقل بالكلية بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة الفيوم مع التأكيد على مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وخلال المجلس تم أيضا التأكيد على تعقيم وتطهير المباني الخاصة بكليات جامعة الفيوم وأقسامها حرصا على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل المحاضرات إلكترونيا وأهمية التواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن طريق تطبيق نظام التعليم الإلكتروني.

وعلى هامش المجلس قام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة بافتتاح قاعات الرسم الخاصة بقسم الهندسة المعمارية بعد تجديدها بالكامل حيث تم تزويدها بكراسي خشبية وطاولات حديثة قابلة للإمالة وذلك لراحة الطلاب، وأشاد بأعمال التطوير وأثنى على سعي قسم الهندسة المعمارية لراحة طلابه وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

كما تفقد رئيس الجامعة خلال جولته الورش التابعة لكلية الهندسة واطمئن على حسن سير العمل بها ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من البرجولات الخشبية الخاصة بأستراحات الطلاب في أرجاء الحرم الجامعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم: إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا

بعد قرار تعليق الدراسة.. جامعة الفيوم تعلن عن تنفيذ خطة التعليم عن بعد

جامعة الفيوم: توزيع نشرات للتوعية والوقاية من فيروس كورونا

رئيس جامعة الفيوم يطمئن على تجربة التعليم الإلكتروني

صرف العلاج الشهرى للمستفيدين من المنظومة الطبية بجامعة الفيوم

رئيس جامعة الفيوم يقرر صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

ترشيحاتنا

حين وفاتي لا تهجروني.. وصية لنجل وزير الإسكان تفطر قلوب السعوديين

4 آلاف جنيه .. تحرك عاجل من البرلمان لزيادة رواتب المعلمين

شاهد.. كواليس تصوير مشهد حادث كمين الفرافرة بـ"الاختيار"

مرتضى منصور لـ الجنايني: اسمع كلام محمود الخطيب ومتجيش جنب عدد الاجانب

انقطاع المياه عن 11 منطقة بشرق القاهرة الجمعة المقبل.. تعرف عليها

تعرف على حقيقة إصابة متحدث النواب بكورونا ودخوله المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

بالطاقة الشمسية.. رجل يحول باص المدرسة إلى منزل مدهش.. فيديو وصور

أسود x أسود.. منة فضالي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة