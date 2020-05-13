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حوادث

الداخلية: ضبط 6143 خالفوا قرار الحظر فى 24 ساعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:02 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وذلك فى فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.


حيث تم ضبط 6143 شخصا مخالف لقرار حظر المواطنين، وضبط 1226 سيارة مخالفة، وضبط 168 دراجة نارية مخالفة، وضبط 235 مركبة "توك توك" مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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