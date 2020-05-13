علي جمعة: عصا سيدنا موسى مصنوعة من شجر الجوافة .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن بني إسرائيل عندما عبروا البحر هربًا من فرعون وبطشه استقروا في فلسطين.





وأوضح المفتي السابق خلال برنامج" مصر أرض الأنبياء" على الفضائية الأولى، أن عصا سيدنا موسى مصنوعة من شجر الجوافة وتسمى بعصا "الآس" ، مشيرا إلى أن بني إسرائيل أميون ولم يعلمهم أحد شيئا مما جعلهم ينصاعون وراء أي شيء يرونه أمامهم، مثل طلبهم من سيدنا موسى أن يجعل لهم إلها بعدما رأوا بعض الأشخاص يعبدون آلهة من دون الله، وهم يوحدون بالله.





وتابع جمعة: جهل بني إسرائيل وصل بهم إلى أن فتحوا خمسة معابد لعبادة الأوثان في فلسطين بعد وفاة سيدنا موسى.





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن أسماء الله الحُسنى يزيد عددها عن التسعة والتسعين، بحسب ما ورد في الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة.





وأضاف «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « أي أسماء الله الحسنى يتجلي بها علينا في

العشر الأواخر؟»، الإنسان مخير في أن يدعو ربه بأي اسم من أسماء الله تعالى التي ذكرت في القرآن الكريم، منوهًا بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد دلنا على اسم لله يُستحب المناجاة به في العشر الأواخر من رمضان.





وأوضح المفتي السابق أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بالدعاء في العشر الأواخر من رمضان بهذه الكلمات: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا»، مشيرًا إلى أن اسم الله تعالى العفو هو الاسم الذي دلنا عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم - للتجلي في هذه اليالي المباركة.





واستشهد بما ورد عَن السيدة عَائِشَةَ –رضي الله تعالى عنها-، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أقُولُ فِيها؟ قَالَ: «قُولي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».





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