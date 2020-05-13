ارتفاع عدد إصابات كورونا في كندا إلى 71486 حالة

أعلنت كندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 71486 حالة بعد تسجيل 329 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت السلطات الصحية الكندية إنه تم تسجيل 40 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 5209 منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وبلغ عدد المتعافين من الفيروس المستجد أكثر من 34 ألف حالة.





وفي وقت سابق، قررت السلطات الكندية عودة بعض الطلاب إلى مدارسهم مع اتباع الإجراءات الاحترازية، في بداية لعودة الكثيرين لحياتهم الطبيعية.





ولفتت الحكومة إلى إن قرارها بعودة الحياة لبعض القطاعات، خاصة الصناعية، لايعني تساهلًا في الاجراءات حيث إنها قد تشدد الإجراءات إذا عادت أرقام المصابين في الارتفاع مجددا.