مصادرة ١٠٠٠ عبوه زيت وعبوات كاتشب في حملة تموينية بالغربية

تمكنت الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية التموين تحت إشراف محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين من ضبط ماركت اكازيون اول طنطا بالتلاعب بالاسعار وتضليل المستهلكين.





وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين بالرقابة على الأسعار وعدم التلاعب بجمهور المستهلكين ومحاربة غلاء الأسعار والدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وتحريات الرقابة الإدارية و المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزاره التموين بالغربية وتشكلت حملة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ياسر مراد ومحمد الشيخ وصلاح الخطيب .





كما تم تحرير المضبوطات فيما ضبط 1000عبوه زيت هديه وزيت الاصيل وعبوات كبيره زجاجيه كاتشب وعبوات فول مدمس كما تم التحفظ على المضبوطات .



