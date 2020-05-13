مروة عبد المنعم عن فيديوهاتها على التيك توك: ابنى بيقولى إيه الهبل اللى بتعمليه دا.. تفاصيل

كشف الفنانة مروة عبد المنعم، عن عدد من المواقف المضحكة الخاصة بحياتها اليومية بعيدا عن حياتها الفنية.





وأوضحت مروة عبد المنعم خلال استضافتها ببرنامج "هو ولا هى"المذاع عبر فضائية "تن"، أنها خلال الفترة الماضية شاركت بالعديد من الفيديوهات على تطبيق تيك تو، لاستغلال وقت الفراغ.





وقالت مروة عبد المنعم، أنها ذات يوم تلقت اتصالا من أحد الصحفيين يسألها عن سبب غيابها عن التيك توك، مشيرة إلى أنها استغربت السؤال كثيرا لأنه من الطبيعى أن يسأل الفنان عن سبب غيابه عن الدراما والافلام.





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وتابعت: "ابنى عمره 15 سنة ويرفض التيك توك وقالى ماما ايه الهبل اللى بتعمليه دا، لكن بنتى ملكة التيك توك عندها 10 سنين".





وأكدت الفنانة مروة عبد المنعم أن المرأة تتحمل عبء الحياة أكثر من الرجل، معقبة:" الرجالة مدلعة أخر دلع".