وكيل تعليم الفيوم يطمئن على الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان والاستراحات

اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمركز مصادر التعلم النشط مع مدير التعليم العام ومديرالشئون المالية والإدارية ومدير شئون الطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للثانوية العامة ومسئول الإستراحات والأمن والموجه المالي والإداري للمديرية والعلاقات العامة. عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمد عبدالله،





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وأكد وكيل الوزارة أنه لايحرم طالب من أداء الامتحان لأي سبب من الأسباب ويتم تمكينه من حضور الإمتحان ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.





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وشدد على تجهيز الإستراحات والإشراف عليها وتعقيمها وتطهيرها ونظافتها ويتم متابعتها من مديري الإدارات وقسم المتابعة بالمديرية، والتأكد من ان اللجان تستوعب الأعداد المقدرة لها وأن المقاعد تتناسب مع الفئة العمرية للثانوية العامة وتأسيسها بالأثاث المناسب .



