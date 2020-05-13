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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يطمئن على الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان والاستراحات

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:00 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم يتابع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
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قسم المحافظات
عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم محمد عبدالله، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمركز مصادر التعلم النشط مع مدير التعليم العام ومديرالشئون المالية والإدارية ومدير شئون الطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للثانوية العامة ومسئول الإستراحات والأمن والموجه  المالي والإداري للمديرية والعلاقات العامة.

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وأكد وكيل الوزارة أنه لايحرم طالب من أداء الامتحان لأي سبب من الأسباب ويتم تمكينه من حضور الإمتحان ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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وشدد على تجهيز الإستراحات والإشراف عليها وتعقيمها وتطهيرها ونظافتها ويتم متابعتها من مديري الإدارات وقسم المتابعة بالمديرية، والتأكد من ان اللجان تستوعب الأعداد المقدرة لها وأن المقاعد تتناسب مع الفئة العمرية للثانوية العامة وتأسيسها بالأثاث المناسب .

واصدر "عبدالله" تكليفات بتأمين اللجان ومخاطبة الأمن وإخطار مديرية الأمن بخطوط سير الإمتحان لتعيين الحراسة وتوفير دوريات علي مدار 24 ساعة، مؤكدا على التواصل مع مديرية الصحة بهدف تزويد كل لجنة بصندوق اسعافات و ندب زائرة صحية بكل لجنة.
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