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تعليم

حفل تكريم لطلاب سيناء الفائزين بمسابقة "معلومة في سؤال"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:00 م
حفل تكريم الفايزين
حفل تكريم الفايزين في مسابقةمعلومة في سؤال لطلبه سيناء
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احمد صالح
نظمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الاربعاء، حفل تكريم للدفعة الأولى من الطلاب الفائزين فى مسابقة معلومة فى سؤال، والتى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية .

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حضر الحفل عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، وكل من مروة سالم مدير إدارة الموهوبين بالمديرية ، ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى وحنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية و محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء بإدارة العريش التعليمية.

وقالت مروة سالم مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، انه تم توزيع شهادات التقدير والحوائز علي الدفعة الاولي من الفائزين بالمسابقة وعددهم أربعة عشر فائزا من البنين والبنات.

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وأشارت الي ان المسابقة تشتمل على سؤالين يوميًا: سؤال ديني في القرآن الكريم ، والمطلوب اسم السورة ورقم الآية الكريمة، وسؤال في المعلومات العامة.

ساهم في تقديم الجوائز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وأسرة عبد القادر العلاقمي مدير مكتب وكيل الوزارة ، تخليدا لذكرى نجلها المرحوم محمد ، لتشجيع ابنائنا الطلاب علي الابداع وتنمية المواهب لديهم.
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