من هي النائبة شيرين فراج التي أصيبت بـ كورونا؟.. سيرة ذاتية

شهد مجلس النواب، أولى ضحايا فيروس كورونا المستجد ، بإصابة النائبة شيرين فراج ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، حيث تم نقلها إلى مستشفى العزل بالقصر العيني الفرنساوي.



آخر ظهور للنائبة داخل مجلس النواب ، كان الخميس الماضي، حيث شاركت في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجلست بالصف الأول بجوار عدد من النواب.









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وشغلت النائبة المُعينة شيرين فراج، أستاذ قسم الهندسة الكهربية، والحاصلة على دكتوراه الهندسة البيئية، مناصب عدة منها عضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو بجمعية العاملين بالأمم المتحدة، كما شغلت مناصب عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين عن شعبة الكهرباء عام 2014، ورئيس اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، وعضو لجنة القيد والاستشاريين شعبة كهرباء بنقابة المهندسين، وعضو لجان الكود بمركز بحوث الإسكان والبناء، وعضو شبكة أخلاقيات البيولوجيا المتعلقة بقضايا المرأة فى المنطقة العربية – اليونسكو.









وعملت النائبة، 22 عامًا بإدارة الأعمال والتفاوض بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية وتقديم الخبرة الاستشارية فى مجال الهندسة، ومن المجالات التى تدخل فى دائرة اهتمامها فى العمل العام والمشاركة المجتمعية، التلوث البيئى بشتى مجالاته، والإشعاعات غير المؤينة، وتطوير التعليم الهندسى.









وحصلت شيرين فراج، على العديد من الشهادات العلمية منها دكتوراه الفلسفة فى الهندسة البيئية – جامعة عين شمس فبراير 2001، وماجستير الهندسة البيئية – جامعة عين شمس أغسطس 1997، وبكالوريوس الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات – كلية الهندسة – جامعة القاهرة يوليو 1994، والثانوية العامة 1989 من مدرسة القلب المقدس بمصر الجديدة، ودبلومة اللغة الفرنسية 1988 – باريس، كما نشرت العديد من الأبحاث العلمية، إضافة إلى حصولها على عدد من الجوائز منها التكريم فى عيد العلم عام 2002 بجامعة عين شمس، عن رسالة الدكتوراه كأفضل رسالة دكتوراه عن عام 2001، والتكريم فى عيد العلم من مجلس علماء مصر 2014، والدكتوراه الفخرية من جامعة ديلاوير 2014.







