الإمارات تسجل 725 إصابة و3 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الصحة الإماراتية إنها سجلت 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المصابين في الإمارات إلى 20.386 شخصا.





كما سجلت الإمارات 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 206 أشخاص.





كما سجلت الإمارات 511 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6523 شخصا.





وقالت الدكتورة آمنة الضحاك إن الإمارات أجرت أكثر من مليون ونصف فحض للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وتجاوز إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم 4 ملايين و376 ألفا، ووإجمالي الوفيات 294 ألفا، والمتعافين مليون و623 ألفا.



