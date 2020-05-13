AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دراسة جديدة تكشف 3 أدوية للشفاء من كورونا وتقلل الوفاة بنسبة 50%

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:10 م
دراسة جديدة تكشف
دراسة جديدة تكشف 3 أدوية للشفاء من كورونا وتقلل الوفاة بنسبة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
توصلت دراسة جديدة إلى أن الجمع بين عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا ومكملات الزنك الغذائية قد تكون علاجا فعالا لمرضى فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن تناول العقارين معا إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين، يزيد من فرص خروج مرضى كورونا من المستشفيات، كما يقلل من خطر الوفاة.

ومع ذلك، فلم يكن هناك أي تغيير في متوسط الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى والمدة التي قضوها على جهاز التنفس الصناعي أو اجمالي كمية الأكسجين المطلوبة.

ودائما ما يصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمراته الصحفية وفي تغريداته على تويتر، عقار  هيدروكسي كلوروكوين بأنه "مغير اللعبة". وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامه في علاج مرضى.

يقول الفريق القائم على الدراسة، من كلية الطب بجامعة نيويورك جروسمان، إن النتائج مشجعة ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، بما في ذلك تجربة سريرية عشوائية.

وقال كبير الباحثين الدكتور جوزيف رحيميان، اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة نيويورك لانجون للصحة، لموقع "ديلي ميل": "في بداية تفشي وباء كورونا، لم يكن لدينا الكثير من المعلومات حول ما نجح وما لم ينجح"، مضيفا أن "هناك بعض الأدلة على أن الزنك علاج فعال لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات... لذلك أردنا معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في المرضى الذين حصلوا عليه".

وفي الدراسة التي نشرت على موقع "medRxiv.org"، راقب الباحثون 932 مريضا بـ "كوفيد-19" في المستشفى في الفترة بين 2 مارس و 5 أبريل. وقد تم إعطاء نصفهم تقريبا مزيجا من كبريتات الزنك وهيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين؛ بينما تلقى النصف الآخر هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين فقط.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون تركيبة الدواء الثلاثي لديهم احتمالية أكبر 1.5 مرة للتعافي لدرجة تكفي إخراجهم من المستشفى. كما أنهم كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 44%، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على تركيبة الدواء المزدوج.

ويقول الباحثون إن إضافة كبريتات الزنك قللت من الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي، وخطر دخولهم العناية المركزة أو نقلهم إلى المستشفيات.

وقال رحيميان: "لقد فوجئت بالنتائج.. كنت أتمنى أن نرى فائدة ... ولكن من الصعب رؤية فرق كبير لذا من المثير رؤية هذه النتيجة". 

وق خضعت مجموعتي الدراسة لمدة ستة أيام في المستشفى وحوالي خمسة أيام على جهاز التنفس الصناعي. كما حصل كلاهما على نفس الكمية من الأكسجين. ويرغب فريق الدراسة في إجراء تجربة عشوائية وهمية - تعتبر المعيار الذهبي للبحث - لمعرفة ما إذا كان يمكن تكرار النتائج.  

وقال رحيميان: "نريد أن نرى ما إذا كان هيدروكسي كلوروكوين هو أفضل (دواء) يعطى معا لزنك أم إذا كان هناك دواء آخر يعطي فائدة أكبر". 

وتم اقتراح هيدروكسي كلوروكوين كعلاج ضد الفيروس لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات تم إثباتها في إعدادات المختبر، وليس بشريا.  ويتداخل العقار مع قدرة الفيروس على دخول الخلايا ويبدو أنه يمنعها من التكاثر بمجرد دخولها بالفعل.

ويحتوي الزنك نفسه على خصائص مضادة للفيروسات، وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أنه قد يقلل من الوقت الذي يعاني فيه الأشخاص من نزلات البرد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التليفزيون الصيني: علاجات واعدة لفيروس كورونا المستجد

هل يعالج كورونا؟ .. معلومات لا تعرفها عن هيدروكسي كلوروكين

دراسة صينية: علاج الملاريا أثبت فاعلية في علاج فيروس كورونا

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

الكشف عن موعد إعلان نتائج علاج ترامب لمرضى كورونا

مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

عالم روسي كبير: حرارة الصيف قد تسهم في زيادة انتشار كورونا

بعد تصريح البنادول..إقالة وزير الصحة السوداني.. تفاصيل

حذاء أمينة خليل وملابس بسمة.. منة عرفة تكشف فبركة رامز مجنون رسمي

أصوات بكاء وظهور أشباح.. استيقاظ التماثيل ومومياوات مصرية في المتحف البريطاني|شاهد

4 آلاف جنيه .. تحرك عاجل من البرلمان لزيادة رواتب المعلمين

عمرو عابد: إلغاء السفر إلى 5 محافظات في "القمر أخر الدنيا" بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة