دراسة جديدة تكشف 3 أدوية للشفاء من كورونا وتقلل الوفاة بنسبة 50%

توصلت دراسة جديدة إلى أن الجمع بين عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا ومكملات الزنك الغذائية قد تكون علاجا فعالا لمرضى فيروس كورونا.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن تناول العقارين معا إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين، يزيد من فرص خروج مرضى كورونا من المستشفيات، كما يقلل من خطر الوفاة.





ومع ذلك، فلم يكن هناك أي تغيير في متوسط الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى والمدة التي قضوها على جهاز التنفس الصناعي أو اجمالي كمية الأكسجين المطلوبة.





ودائما ما يصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمراته الصحفية وفي تغريداته على تويتر، عقار هيدروكسي كلوروكوين بأنه "مغير اللعبة". وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامه في علاج مرضى.





يقول الفريق القائم على الدراسة، من كلية الطب بجامعة نيويورك جروسمان، إن النتائج مشجعة ولكن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات، بما في ذلك تجربة سريرية عشوائية.





وقال كبير الباحثين الدكتور جوزيف رحيميان، اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة نيويورك لانجون للصحة، لموقع "ديلي ميل": "في بداية تفشي وباء كورونا، لم يكن لدينا الكثير من المعلومات حول ما نجح وما لم ينجح"، مضيفا أن "هناك بعض الأدلة على أن الزنك علاج فعال لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات... لذلك أردنا معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في المرضى الذين حصلوا عليه".





وفي الدراسة التي نشرت على موقع "medRxiv.org"، راقب الباحثون 932 مريضا بـ "كوفيد-19" في المستشفى في الفترة بين 2 مارس و 5 أبريل. وقد تم إعطاء نصفهم تقريبا مزيجا من كبريتات الزنك وهيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين؛ بينما تلقى النصف الآخر هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين فقط.





وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون تركيبة الدواء الثلاثي لديهم احتمالية أكبر 1.5 مرة للتعافي لدرجة تكفي إخراجهم من المستشفى. كما أنهم كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 44%، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على تركيبة الدواء المزدوج.





ويقول الباحثون إن إضافة كبريتات الزنك قللت من الحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي، وخطر دخولهم العناية المركزة أو نقلهم إلى المستشفيات.





وقال رحيميان: "لقد فوجئت بالنتائج.. كنت أتمنى أن نرى فائدة ... ولكن من الصعب رؤية فرق كبير لذا من المثير رؤية هذه النتيجة".





وق خضعت مجموعتي الدراسة لمدة ستة أيام في المستشفى وحوالي خمسة أيام على جهاز التنفس الصناعي. كما حصل كلاهما على نفس الكمية من الأكسجين. ويرغب فريق الدراسة في إجراء تجربة عشوائية وهمية - تعتبر المعيار الذهبي للبحث - لمعرفة ما إذا كان يمكن تكرار النتائج.





وقال رحيميان: "نريد أن نرى ما إذا كان هيدروكسي كلوروكوين هو أفضل (دواء) يعطى معا لزنك أم إذا كان هناك دواء آخر يعطي فائدة أكبر".





وتم اقتراح هيدروكسي كلوروكوين كعلاج ضد الفيروس لأنه يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات تم إثباتها في إعدادات المختبر، وليس بشريا. ويتداخل العقار مع قدرة الفيروس على دخول الخلايا ويبدو أنه يمنعها من التكاثر بمجرد دخولها بالفعل.





ويحتوي الزنك نفسه على خصائص مضادة للفيروسات، وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أنه قد يقلل من الوقت الذي يعاني فيه الأشخاص من نزلات البرد.