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أخبار العالم

ترامب يشبه تفشي كورونا من الصين بـ الطاعون

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية". 

وأضاف: "أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة معها، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين". 

وتابع: "100 صفقة تجارية لن تعوض، كل الأرواح البريئة التي خسرناها بسبب كورونا". 

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. 
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