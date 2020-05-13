ترامب يشبه تفشي كورونا من الصين بـ الطاعون

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، أن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كما قلت لفترة طويلة، إن التعامل مع الصين أمر مكلف للغاية".





وأضاف: "أبرمنا للتو صفقة تجارية رائعة معها، وكان الحبر بالكاد يجف، وأصيب العالم بالطاعون من الصين".





وتابع: "100 صفقة تجارية لن تعوض، كل الأرواح البريئة التي خسرناها بسبب كورونا".





وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.