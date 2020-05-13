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أخبار العالم

خطة ترامب للسلام.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ بومبيو ونتنياهو فى إسرائيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:58 ص
تفاصيل المؤتمر الصحفي
تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ بومبيو ونتنياهو فى إسرائيل
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سمر صالح
نشر الإعلام العبري اليوم الأربعاء، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي مع نتنياهو إن "حكومة الوحدة فى إسرائيل التي سيتم تنصيبها غدًا الخميس هي أساس إعلان خطة ترامب للسلام".

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وتابع بومبيو أن "لـ إسرائيل حق الدفاع عن نفسها وأمريكا تؤيد هذا الحق وعلينا التقدم في خطة السلام التي وضعها دونالد ترامب".

ورد نتنياهو قائلًا: "غدًا الخميس سيتم تنصيب الحكومة الجديدة لدفع السلام وإعلان خطة ترامب".

وقال الإعلام العبري إن بومبيو سيجتمع مع نتنياهو ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني جانتس الذي سيتولي منصب وزير الدفاع فى الحكومة القادمة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

كما سيلتقي جابي أشكنازي، الذي سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة نتنياهو الجديدة، وسيلتقي أيضًا رئيس الموساد، يوسي كوهين وبعدها يغادر إلى أمريكا.
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