رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تفاصيل تكليف بنيامين نتنياهو رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفيم ريفلين.





وصادق الكنيست بأغلبية 72 عضوًا، على تكليف رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.





وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه وبعد حصول نتنياهو على أصوات 72 عضو بالكنيست، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.





وأضافت الصحيفة، أن أحزاب الليكود، و"كاحوال لافان" ، وشاس، ويهودت هتوراة، والعمل، قدموا اليوم توصية للرئيس ريفلين، بتكليف نتنياهو وبيني جانتس، بتشكيل الحكومة الجديدة.





وبحسب يديعوت، صادق الكنيست كذلك على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحوال لافان" ، وتعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف.





وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن هذه الاجراءات جاءت بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، التدخل في الاتفاق الإئتلافي بين الليكود و"كاحوال لافان" ، ورفض الالتماس المقدم ضد نتنياهو، لمنعه من تشكيل الحكومة.



