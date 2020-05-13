محلل اقتصادي : ١٠٢ دولة طلبت دعما من صندوق النقد الدولي بعد أزمة كورونا..فيديو

أكد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، أن هناك ما يقرب من ١٠٢ دولة قد طلبوا دعم من صندوق النقد الدولي.



وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ان مصر ضمن الدول التى طالبت بالدعم لموجة جائحة كورونا.



وتابع المحلل الإقتصادي انه بالفعل وافق الصندوق على حوالى 40 دولة لاستلام القرض.



وأشار محمد نجم إن صندوق النقد وضع مخصصات ما بين 100 مليار دولار إلى تريليون دولار لمساعدة الدول التى تأثرت بأزمة كورونا .



وقال الخبير الإقتصادي أن مصر اتخذت إجراءات اقتصادية وكأن لدينا أضعاف هذا الرقم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت الإجراءات الاحترازية متأخرة.