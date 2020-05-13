آخر مستجدات عروض أفلام مهرجان كان السينمائي

تحت عنوان "جميعنا واحد"، أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اشتراكه مع عشرين مهرجانا سينمائيا عالميا أبرزها فينيسيا وبرلين وتورنتو في تنظيم فعالية افتراضية.

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وتقام هذه الفعالية عبر الانترنت في الفترة ما بين 27 مايو الجاري و7 يونيو المقبل، وسيقدم أفلاما طويلة وقصيرة وتسجيلية، إلى جانب موسيقى وطاولات نقاش افتراضية، وكل ذلك مجانا عبر موقع يوتيوب.

وسيعود ريع المهرجان جزئيا إلى منظمة الصحة العالمية وجمعيات خيرية، وفق المنظمين.

وأكد رئيس المهرجان الفرنسي العريق بيير ليسكور في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو أن دراسة هذه التظاهرة تتم بالتعاون مع مهرجان فيينسيا، ومن المتوقع إقامتها في سبتمبر القادم.