AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف محمد عادل، المشرف على الكرة في المقاولون العرب، عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضم طاهر محمد طاهر، نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكد محمد عادل في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، أن الحديث عن مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة". 


وأضاف المشرف على الكرة في المقاولون، أن هذه الأحاديث مجرد دعاية من وكلاء اللاعبين، مؤكدا أنه في وقت سابق عندما كانت هناك مفاوضات فعلية من الاهلي لضم اللاعب أعلن النادي عن الأمر ولم يتكتم.

وكان الإعلام الرياضي أعلن منذ فترة، رغبة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في ضم طاهر محمد طاهر عقب مشاهدة فيديوهات لـ مباريات له، حيث وجد أن لديه شخصية قوية داخل الملعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي: لم نفاوض طاهر وفايلر يحسم موقفه

اخبار الاهلي.. نجم الزمالك يقصف جبهة الحضري.. نجما بيراميدز يقتربان.. وحسم مصير فايلر

صراع الأهلي والزمالك لضم طاهر محمد.. المقاولون يوضح الحقيقة .. فيديو

المقاولون العرب: الأهلي لم يفاوض طاهر محمد طاهر

المقاولون العرب: تخفيض عدد الأجانب بالدوري قرار صائب

الأهلي يجدد مفاوضاته لضم اليكي ونجم المقاولون العرب ..فيديو

ترشيحاتنا

تركيا سبب رئيسي.. أنباء عن مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة بـ قطر

يحضر بسيارته الملاكى.. ضبط متسول يستجدى المارة أسفل كوبري الحجاز الجديد

باحث مصري يبتكر اختراعا ينقذ العالم

ما علاقة فيروس كورونا بـ مرض الإيدز .. الصحة العالمية تجيب

كارتيرون والأهلى وأزمة نادى القرن.. 3 قرارات هامة لمجلس إدارة الزمالك.. فيديو

حذرت من موجة ثانية ودعت لنشر ثقافة الكمامة.. الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا

AdvertisementS

بعد إعلانه انتماءه للاهلى.. أول رد لـ رامز جلال بعد حلقة اليوم | شاهد

رسميا.. الزمالك يتحرك لخطف وليد أزارو

العروض تنهال على العفيجى.. رمضان يصدم الأهلي من أجل عيون أودينيزي

كارتيرون والأهلى وأزمة نادى القرن.. 3 قرارات هامة لمجلس إدارة الزمالك.. فيديو

أخبار الرياضة.. سعد سمير حر بعد انتهاء عقد الأهلي..الكاف يحسم جدل مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر ..فيديو

معندناش مشكلة في العودة.. مرتضى منصور يرفض منح الدوري للأهلي

نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ صالح جمعة: بلاش تعمل زيي

إعادة فتح الملف.. الزمالك يطالب بـ لقب نادي القرن الإفريقي من الأهلي

أخبار النادي الأهلي.. جدل حول رحيل كهربا.. وأزمة في التعاقد مع سعد سمير.. هجوم ناري على وائل جمعة

أخبار الزمالك.. رحيل محمد عواد عن النادي.. مرتضى منصور لـرئيس اللجنة الخماسية: اسمع كلام الخطيب

بعد مهاجمته والتشكيك في مستواه.. أرقام وائل جمعة مع الأهلي والمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم سيارة في بريطانيا عمرها 119 عاما ..صور

صدمة التوهج.. مصابيح السيارات الحديثة تزيد من الحوادث الخطيرة| صور

مشاهد كارثية لتكدس الركاب داخل المواصلات في بريطانيا| فيديو وصور