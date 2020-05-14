المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر ..فيديو

كشف محمد عادل، المشرف على الكرة في المقاولون العرب، عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضم طاهر محمد طاهر، نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد محمد عادل في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، أن الحديث عن مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف المشرف على الكرة في المقاولون، أن هذه الأحاديث مجرد دعاية من وكلاء اللاعبين، مؤكدا أنه في وقت سابق عندما كانت هناك مفاوضات فعلية من الاهلي لضم اللاعب أعلن النادي عن الأمر ولم يتكتم.
وكان الإعلام الرياضي أعلن منذ فترة، رغبة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في ضم طاهر محمد طاهر عقب مشاهدة فيديوهات لـ مباريات له، حيث وجد أن لديه شخصية قوية داخل الملعب.