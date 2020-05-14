AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. دعاء ليلة القدر

الخميس 14/مايو/2020 - 08:00 م
دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
Advertisements
أمل فوزي - اعداد منار شعبان
 يبحث  الكثيرون فى هذا الوقت ومع دخول العشر الأواخر من رمضان عن دعاء ليلة القدر للفوز بفضله العظيم، وامتثالا لوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحري ليلة القدر واغتنام نفحاتها وما بها من عطايا وكنوز ربانية بترديد دعاء ليلة القدر ، والذي ينبغي ألا يفارق ألسنتنا من الليلة وحتى آخر ليالي رمضان.


 توافق ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين من رمضان أي أولى الليالي الوترية ، فقد تكون ليلة القدر،  التي هي خير من ألف شهر، كما بقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن افضل الادعية ليلة القدر من خلال الفيديوجراف التالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر مكتوب 2020 من 7 كلمات.. أوصى رسول الله بترديده في العشر الأواخر

دعاء ليلة القدر 2020 .. الأزهر: رددوه من مغرب الأربعاء إلى آخر رمضان

دعاء ليلة القدر مكتوب قصير .. ردده النبي

دعاء ليلة القدر مكتوب للزواج .. هل يستجاب؟

دعاء ليلة القدر مكتوب 2020

تبدأ من مغرب اليوم.. الأزهر يحدد الليالي الوترية لاغتنام خيرات ليلة القدر

ترشيحاتنا

هاربة من محكمة الأسرة.. رامز جلال لبوسي: لسانك طويل

حكاية أكلة.. البسبوسة من أكلة عثمانية عريقة إلى جزء من الترات المصري

"البحوث الإسلامية": الإساءة إلى الوالدين يغضب الله

إحالة 38 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة تكدير السلم والأمن العام

محمد صلاح يكشف خطأ فادحا ضمن حلقات مسلسل بـ 100 وش

كالسحر.. فوائد خشب الصندل للبشرة الجافة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| القلب والكلى أكثر الأعضاء تضررا من كورونا....زينة تتألق على إنستجرام..طرق طبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي

انتبه.. علامات تشير للإصابة بـ الزهايمر

كالسحر.. فوائد خشب الصندل للبشرة الجافة