فيديوجراف.. دعاء ليلة القدر

يبحث الكثيرون فى هذا الوقت ومع دخول العشر الأواخر من رمضان عن دعاء ليلة القدر للفوز بفضله العظيم، وامتثالا لوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحري ليلة القدر واغتنام نفحاتها وما بها من عطايا وكنوز ربانية بترديد دعاء ليلة القدر ، والذي ينبغي ألا يفارق ألسنتنا من الليلة وحتى آخر ليالي رمضان.









توافق ليلة القدر ليلة الحادي والعشرين من رمضان أي أولى الليالي الوترية ، فقد تكون ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، كما بقوله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن افضل الادعية ليلة القدر من خلال الفيديوجراف التالي.



