البنك المركزي: لدينا احتياطات من النقد الأجنبي تكفي حاجات الاستيراد 7 أشهر

طمأن رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، المواطنين إلى أن الدولة لديها احتياطات من المخزون والنقد الأجنبي لسد حاجات الاستيراد لمدة 7 أشهر، وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية.





وأضاف "أبو النجا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه تم استخدام 8 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي في أزمة كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار نتيجة لتحسن المؤشرات المالية.





وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر لديها مخزون من الاحتياطات ساعدها في استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاحتياطات المصرية تكفي 7 أشهر.





وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية الخارجية، لافتا إلى أنه لن يكون هناك ضغوط على الأسعار بسبب قرض صندوق النقد الدولي.