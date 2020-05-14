مجدي عبد الغني في تفكيك العبوات الناسفة.. المنسي يداعب أحد الجنود في الاختيار

للفنان أمير كرارة، والذي أبرز روح الدعابة بين الضباط والجنود على الرغم من الأوقات العصيبة التي يعيشونها.

عبر "تويتر"، أحد المشاهد في





وظهر في المشهد، أحد الجنود من سلاح المهندسين، وهو يفكك عبوة ناسفة زرعها تكفيريون، ليحذره الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) من انفجارها، ليرد المجند بدعابة قائلًا: «ما تعرفش يا فندم إن أنا مجدي عبد الغني في تفكيك العبوات؟»، ليرد عليه المنسي قائلًا «يعني هتفكها وتفضل تذلنا بيها طول العمر».



