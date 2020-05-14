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فن

مجدي عبد الغني في تفكيك العبوات الناسفة.. المنسي يداعب أحد الجنود في الاختيار

الخميس 14/مايو/2020 - 08:01 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
نشر الحساب الرسمي لقناة ON E الفضائية عبر "تويتر"، أحد المشاهد في مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، والذي أبرز روح الدعابة بين الضباط والجنود على الرغم من الأوقات العصيبة التي يعيشونها. 


وظهر في المشهد، أحد الجنود من سلاح المهندسين، وهو يفكك عبوة ناسفة زرعها تكفيريون، ليحذره الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) من انفجارها، ليرد المجند بدعابة قائلًا: «ما تعرفش يا فندم إن أنا مجدي عبد الغني في تفكيك العبوات؟»، ليرد عليه المنسي قائلًا «يعني هتفكها وتفضل تذلنا بيها طول العمر». 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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