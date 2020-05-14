بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة.
ظهرت مفيدة شيحة فى الصور بإطلالة غريبة، حيث ارتدت جاكيت طويل أتسم بالخطوط الطولية التى جمعت بين اللون الأبيض و الأسود ، كما تميزت أطراف التصميم بالورود الملونة ونسقت معه بنطلون من نفس القماشة مما منحها إطلالة تقليدية.
اقرأ ايضا ..
وانتعلت مفيدة شيحة حذاء مسطح باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارت وأكتفت بأقراط.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مفيدة شيحة على خصلات شعرها القصير، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.