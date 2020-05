بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

View this post on Instagram

بما ان حلقة النهاردة عن الامثال و اكتر مثل عجبني "كل اللي يعجبك و البس اللي يعجب الناس" انا بقي هاكل و البس اللي يعجبني 😂اعملوا اللي يريحكم دايمًا😌 Outfit: @reebelle__byreemshaheen ‏——————————————————————— #mofidashiha #official #الستات_مايعرفوش_يكدبوا #cbc