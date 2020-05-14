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أحمد موسى: مجلس الوزراء تواصل مع الطبيب البطل محمود سامي لإنقاذه ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 02:49 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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اسراء صبري
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تحرك سريعا لإنقاذ الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء خدمته في العزل الصحي، مضيفا أن الدكتور محمود سامي، أحد أفراد الأطقم الطبية التي تقود المواجهة ضد فيروس كورونا.


وأوضح أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن الدكتور محمود أثناء تأدية عمله في أحد مستشفيات العزل أصيب في عينيه، لافتا إلى أن خلال الساعات الماضية أصدر رئيس الوزراء قرارا عاجلا بسرعة التواصل مع الدكتور محمود سامي.


وأوضح أحمد موسى، أن رئيس الوزراء كلف فريق لجنة الاستغاثات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامي، وذلك بعد إصابته بضغط الدم، مما أدى إلي حدوث فقدان في الرؤية.


وأكد أنه يتم التنسيق بين الجهات لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصي، أو القصر الفرنساوي، أو أي مستشفى آخر، من أجل علاجه على نفقة الدولة.


وقدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى مجلس الوزراء والطبيب البطل، متابعا "بلدك تتحرك، رئيس الوزراء يتحرك، الجميع يتحرك".


واختتم أحمد موسى "الناس دي تحتاج الدعم مش كل شوية لا كل لحظة، عشان هما إللي شايلين الشيلة".

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