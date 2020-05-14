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أحمد موسى: وزير التعليم لم يشارك في جلسات مع النائبة شيرين فراج المصابة بـ كورونا ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 01:34 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي لم يشارك في جلسات مع النائبة شيرين فراج.

 

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن النائبة شيرين شاركت في عدد من اللجان، ثم تم عقد لجنة عامة بمشاركة بعض الوزراء ولم تكن بها النائبة المصابة، لافتا إلى أن الأمين العام لمجلس النواب أعطى يومين إجازة لجميع العاملين في المجلس لعمل التعقيم والتطهير للمجلس.


وتابع أحمد موسى، أن مجلس النواب سيعود يوم الأحد المقبل إلى عقد الجلسات العامة، والأمانة العامة للمجلس اتخذت إجراءات احترازية إضافية، خاصة مع ظهور الحالة الأخيرة؛ من أجل زيادة الاحتياطات.


وأوضح أحمد موسى، أنه تم التنبيه على العاملين المخالطين للنائبة بالالتزام بالحجر الصحي 14 يوما، متمنيًا السلامة للجميع.


وأكد أن القطاع الطبي تواصل مع النائب شيرين فراج وتمنى لها السلامة، وكل لوزراء بخير ومصر كلها بشعبها بخير وفي خير.


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