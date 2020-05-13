سلة الغذاء في مصر.. أحمد موسى يكشف عن مشروعات تنمية سيناء للاكتفاء الذاتي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي عقد اجتماعا اليوم مع رئيس الوزراء ومساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزير الري والزراعة للحديث عن سيناء ومتابعة المشروعات التنموية في سيناء.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على اكثر من محور في تنمية سيناء ومنها محور الزراعة والسلالات الزراعية التي ستتم زراعتها مثل القمح والبنجر والسكر".





وتابع :" سيناء سوف تكون سلة الغذاء في مصر واجتماع الرئيس السيسي اليوم تطرق إلى مشروعات وزارة الزراعة لتنمية سيناء والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية".





واكمل موسى:" تطرق الاجتماع للحديث عن توفير التمويل للمشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجم الإنتاج، و والتواصل مع صغار المربين على مستوى الجمهورية ".





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة، خاصةً من خلال دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز وتعظيم رقعة الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول تطورات مشروعات وزارة الزراعة في مختلف المجالات، وكذلك مشروعات تنمية سيناء.

ووجه الرئيس بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي الهام، مع توفير التمويل اللازم في هذا الصدد. وقد وجه السيد الرئيس أيضًا بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية في هذا الإطار لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروع نموذجي لهم.



